Workday: Analysten prognostizieren Kursziel von 214,52 EUR

Die Aktie von Workday hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,15% hingelegt. Seit Beginn dieser Woche beträgt die Steigerung bereits +1,28%, was auf eine momentan positive Stimmungslage schließen lässt.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 214,52 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnten Investoren mit einem Anstieg um +2,69% rechnen. Derzeit empfehlen insgesamt 28 Analysten die Workday-Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05.

Anmerkung: Die vorliegende Analyse dient rein informellen Zwecken und basiert ausschließlich auf dem verfügbaren Datenmaterial ohne jegliche Gewährleistung hinsichtlich Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es werden keinerlei Investmentempfehlungen abgegeben –...