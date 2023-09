Workday: Analysten prognostizieren Kursziel

Die Aktie von Workday wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 223,69 EUR und liegt somit -4,48% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs von Workday um +0,06%

• Guru-Rating bleibt gleich mit einer Bewertung von 4,07

• Von insgesamt 17 Analysten empfehlen ca. +70,73% die Aktie als starken Kauf

Workday verzeichnete gestern eine positive Entwicklung an der Börse mit einem Zuwachs von +0,06%. Der Trend innerhalb der letzten fünf Handelstage zeigt ein Plus von +0,86%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Obwohl einige Experten skeptisch bleiben und nicht alle Analysen übereinstimmen, beurteilen 12 Analysten das Unternehmen optimistisch als “Kauf”, während sich 11 weitere für ein “Halten” aussprechen. Lediglich ein Experte rät zum sofortigen Verkauf.

Das...