Workday: Analyse zeigt Kurspotenzial von fast 2%

Die Aktie des US-amerikanischen Softwareunternehmens Workday hat gestern an der Börse einen leichten Rückgang von -0,15% verzeichnet. Die Entwicklung innerhalb der vergangenen Woche war jedoch insgesamt positiv mit einem Plus von +1,59%. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel von Workday liegt bei 215,10 EUR und bietet damit ein mittelfristiges Potenzial für Investoren in Höhe von knapp 2%.

• Workday schließt am 17.08.2023 mit -0,15%

• Mittelfristiges Kursziel bei 215,10 EUR

• Überwiegend positives Rating durch Bankanalysten

Zu den aktuellen Einschätzungen der Analysten zählen unter anderem eine klare Kaufempfehlung durch 16 Experten sowie eine optimistische Einschätzung durch weitere zwölf Analysten mit Kauf-Rating.

11 Experten setzen auf “halten” und nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktien des Unternehmens...