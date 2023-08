Workday: Aktuelle Kursentwicklung und mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Workday hat gestern am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,26% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +3,04% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit also eher optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Workday bei 209,66 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde sich für Investoren eine Rendite in Höhe von -2,41% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Aktie als einen starken Kauf und weitere 12 betrachten sie als kaufenswert mit einer optimistischen aber nicht euphorischen Einstellung dazu. Außerdem haben sich elf Experten neutral positioniert (“halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einer...