Workday: Aktienanalyse zeigt mittelfristiges Kursziel von 222,13 EUR

Workday hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,63% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt +5,16%. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel von 222,13 EUR. Das entspricht einer Renditeerwartung für Investoren in Höhe von -3,66%.

• Workday verzeichnete am 01.09.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,63%

• Mittelfristiges Kursziel laut Analystenbericht bei 222,13 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,07 unverändert

17 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zwölf Experten teilen diese Einschätzung ebenfalls optimistisch aber nicht euphorisch (Rating “Kauf”). Elf weitere Experten geben das Rating “halten” ab und nur einer empfiehlt einen sofortigen Verkauf.

Das Ergebnis dieser Analyse zeigt also eine...