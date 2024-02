Workday Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Workday beträgt das aktuelle KGV 579, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Software" mit einem durchschnittlichen KGV von 59 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Von insgesamt 21 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Workday-Aktie sind 17 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch wenn aus dem letzten Monat keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen eine Empfehlung von "Schlecht", da die Aktie um -25,18 Prozent fallen könnte.

Die Aktie von Workday hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") mit einer Rendite von 577,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,9 Prozent, wobei Workday aktuell 58,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Workday in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung zur Anleger-Stimmung.