Workday: Aktie trotz jüngster Kursentwicklung unterbewertet - Kursziel 193,50 EUR

Die Aktie von Workday hat in der vergangenen Handelswoche eine neutrale Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag ein Plus von 0,14% verzeichnet. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Das mittelfristige Kursziel für Workday liegt bei 193,50 EUR, was einem Potential von -5,05% entspricht. Insgesamt sind 61,54% der Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen den Kauf oder starken Kauf des Wertpapiers.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,97 auf einem stabilen Niveau.