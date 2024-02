Workday Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Workday-Aktie hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen, wobei der gleitende Durchschnittskurs nun bei 232,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs 291,73 USD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +25,51 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 275,09 USD im positiven Bereich, mit einem Abstand von +6,05 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität wurden ebenfalls analysiert. Es gab keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in den letzten Wochen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Workday bei 537,03, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" weist hingegen einen Wert von 56,64 auf. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit mehr Tagen, an denen negative Themen dominierten. Auch statistische Auswertungen deuten auf Verkaufssignale hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.