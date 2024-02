Workday Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Workday hat sich im Vergleich zum durchschnittlichen Wert der Aktien im Sektor "Informationstechnologie" im letzten Jahr um 56 Prozent verbessert, was jedoch immer noch mehr als 520 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,79 Prozent, während Workday mit 59,79 Prozent deutlich besser abschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Workday insgesamt 17-mal mit "Gut", 4-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Workday vor. Die Analysten prognostizieren auf Basis des aktuellen Kurses von 302,67 USD eine negative Entwicklung von -25,35 Prozent und ein mittleres Kursziel von 225,95 USD. Diese Prognose führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Workday derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zur Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,21 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Workday auf dieser Ebene, ebenso wie eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien der Analysten und Dividendenpolitik eine gemischte bis negative Beurteilung von Workday.