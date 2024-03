Workday Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die aktuellen Analysteneinschätzungen für Workday zeigen, dass insgesamt 4 positive Empfehlungen vorliegen, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Workday liegt bei 288,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 6,31 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Workday in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch die Anlegerstimmung unterstützt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie hat Workday im letzten Jahr eine Rendite von 42,53 Prozent erzielt, was 40,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" schneidet Workday mit einer Überperformance von 39,4 Prozent gut ab und wird daher insgesamt positiv bewertet.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt Workday mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.