Workday Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Softwareunternehmen Workday wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 537, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,04 als überbewertet eingestuft wird. Auch die Dividendenrendite von 0 Prozent, die unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent liegt, zeigt, dass Workday aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist.

In der technischen Analyse schneidet die Workday-Aktie jedoch besser ab. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (223,66 USD) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (250 USD) liegen unter dem aktuellen Schlusskurs von 272,94 USD. Dies führt zu einem positiven Rating aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spiegeln hingegen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Workday wider, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Workday-Aktie. Während sie im Bereich der fundamentale Kriterien und Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft wird, erhält sie in der einfachen Charttechnik ein "gut"-Rating. Das langfristige Stimmungsbild wird ebenfalls als "schlecht" bewertet, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und geringe Stimmungsänderung im Internet zurückzuführen ist.