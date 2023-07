Workday: Aktie nicht richtig bewertet, Kursziel bei 188,76 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Workday ein Plus von +1,88% verzeichnen. Damit liegt das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage bei +0,68%. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 188,76 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von -5,32%, wenn die Analysteneinschätzungen zutreffen. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs der Workday-Aktien.

16 Analysten empfehlen den Kauf der stark bewerteten Aktie und weitere 8 sehen sie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie von insgesamt 14 Experten und lediglich ein Experte hält einen sofortigen Verkauf für angebracht. Demnach sind immer noch +61,54% aller Analysten optimistisch eingestellt.

Zusätzlich zum...