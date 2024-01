Workday Aktie: Das kann keiner glauben

Workday schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Mit einem Unterschied von 2,25 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,25 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Workday liegt bei 56,26, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Workday im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was 46,42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,77 Prozent, wobei Workday aktuell 44,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Workday war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.