Workday Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Im vergangenen Jahr erhielt Workday insgesamt 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 3,9 Prozent, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnittskurs von Workday mit 247,91 USD deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 277,5 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine nahezu gleiche Bewertung wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Workday auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Workday-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, während der RSI der letzten 25 Handelstage zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine gute Bewertung für Workday.