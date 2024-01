Workday Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Workday hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 46,41 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,72 Prozent, und Workday liegt aktuell 44,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Workday mit einem Wert von 537,03 deutlich höher als der Durchschnitt in der Branche "Software", was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 59,06, was einer Differenz von 809 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Workday bei 267,08 USD, was +7,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +19,85 Prozent, wodurch die Aktie auch für diesen Zeitraum insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger überwiegend positive Themen rund um den Wert ansprachen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.