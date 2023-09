Workday Aktie hat noch Luft nach oben - Kursziel 223,16 EUR

Die Workday Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen und hat laut ihnen ein Potential auf weiteres Wachstum. Das aktuelle Kursziel liegt bei 223,16 EUR mit einem potentiellen Gewinn von -3,77%.

• Workday: Am 07.09.2023 mit +0,14%.

• Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 223,16 EUR.

• Guru-Rating bleibt stabil mit einer Bewertung von 4,07.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Workday Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und somit an Wert gewinnen. Die Marktstimmung spiegelt sich ebenfalls in der positiven Tendenz wider.

Mit Blick auf die Bankanalysten ist festzuhalten, dass sie im Durchschnitt davon ausgehen die Workday Aktie habe ein Potenzial bis zu einem Preis von 223,16 € (-3,77%). Dabei sind sich jedoch nicht alle Fachleute dieser Meinung und einige halten diese Ansicht für zu...