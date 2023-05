Workday: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel bei 197,77 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Workday am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,16% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Gesamtanstieg +12,21%. Der Markt scheint somit aktuell recht optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Workday liegt bei 197,77 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Verlust von -2,05% zum aktuellen Kursniveau.

16 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und 8 weitere setzen sie auf “Kauf”. Es gibt auch Experten mit einer neutralen Bewertung (14) sowie solche (1), die empfehlen die Aktie sofort zu verkaufen.

Der Guru-Rating-Trend-Indikator bleibt unverändert bei 3,97. Insgesamt sind demnach noch immer +61,54% der Analysten optimistisch bezüglich Workdays Zukunftsaussichten.