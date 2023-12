Workday Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie von Workday hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 216,81 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 278,68 USD, was einem Unterschied von +28,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 231,47 USD liegt mit einem Unterschied von +20,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Workday also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet ist Workday im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 467,37 liegt die Aktie 664 Prozent über dem Branchen-KGV von 61,14, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Workday-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 14, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 16,47 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Workday.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, wodurch Workday sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderung eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Workday daher als "Gut"-Wert eingestuft.