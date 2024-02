Workday Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Analysten schätzen die Aktie von Workday auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 17 positiv, 4 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 225,95 USD, was einer Erwartung von -25,35 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 302,67 USD liegt. Auf Grundlage aller Analystenschätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Workday weist hier einen Wert von 579,8 auf, was deutlich höher ist als der Durchschnitt in der Branche "Software". Das Branchen-KGV liegt bei 58,5, was einer Überbewertung von 891 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Workday im vergangenen Jahr eine Rendite von 56 Prozent erzielt, was jedoch 519,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,34 Prozent, wobei Workday aktuell 59,34 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Workday aktuell bei 302,67 USD, was +6,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +27,45 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.