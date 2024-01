Workday Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Workday liegt bei 537, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,04 bei Software-Aktien als überbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Workday eine Performance von 55,63 Prozent, während ähnliche Aktien in der Software-Branche im Durchschnitt nur um 10,61 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,02 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Workday 2,23 Prozent unter dem Durchschnitt der Software-Branche. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Workday-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+22,03 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+9,18 Prozent) ab. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt wird die Workday-Aktie also auf fundamentalen, Branchenvergleichs-, Dividenden- und charttechnischen Basis bewertet und erhält gemischte Ratings.