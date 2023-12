Workday Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Workday liegt bei 40,53, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 23,63 und deutet auf eine "gute" Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Workday beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 19 Mal eine "gute" Einschätzung, 4 Mal eine "neutrale" Einschätzung und 0 Mal eine "schlechte" Bewertung für Workday abgegeben. Langfristig erhält der Titel somit eine "gute" Bewertung von institutioneller Seite aus. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -19,83 Prozent auf der Basis des aktuellen Kurses von 276,06 USD und geben ein mittleres Kursziel von 221,32 USD an, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit 11 Tagen dominierend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Workday gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "neutral" führt.