Workday Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktie von Workday wird derzeit im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29, was 58 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 69,45. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Workday jedoch weniger gut ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Rendite der Aktie von Workday betrug im vergangenen Jahr 42,53 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie 449,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 867,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Workday in den sozialen Medien sind gemischt. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zudem wurden im zurückliegenden Zeitraum vier Handelssignale ermittelt, von denen 4 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Workday aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Anlegerstimmung eher schlecht abschneidet. Die Gesamtbewertung fällt daher negativ aus.