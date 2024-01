Workday Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Workday-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 232,23 EUR geschätzt, was einem Abschlag von -4,38% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung

Am 05.01.2024 verzeichnete die Workday-Aktie eine Kursentwicklung von -0,48%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich der Verlust auf -3,72%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind sich einig, dass