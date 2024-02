Workday Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Workday beträgt das aktuelle KGV 579, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57 für Unternehmen aus der Branche "Software" deutlich überbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Workday beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher ebenfalls als "Schlecht".

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten insgesamt 17 mal eine positive Einschätzung, 4 mal eine neutrale Einschätzung und kein einziges Mal eine negative Bewertung für Workday abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die aktuelle Analysteneinschätzung zum Kurs von 296,75 USD deutet jedoch auf eine erwartete Entwicklung von -23,86 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Workday eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Workday daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Insgesamt erhält Workday von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.