Workday Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Workday hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 67,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,13 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Workday im Branchenvergleich eine Outperformance von +67,16 Prozent verzeichnet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Workday mit 66,81 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,22 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Workday aktuell 602,37, was 875 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Stufe erhält.

Die Analysten beurteilen die Aktie von Workday insgesamt positiv, wobei in den letzten zwölf Monaten 4 Gut- und 0 Schlecht-Einstufungen abgegeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Workday, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 288,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 291,92 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -1,23 Prozent prognostiziert, was zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Workday.

Hinsichtlich der Dividende liegt Workday mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Industrie (2,2 %) deutlich niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Ausschüttung führt. Die Differenz von 2,2 Prozentpunkten deutet auf eine unterdurchschnittliche Dividendenpolitik hin.