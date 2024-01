Workday-Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hat in letzter Zeit das Interesse von Analysten geweckt. Laut Expertenmeinungen ist die Aktie von Workday derzeit unterbewertet, und das wahre Kursziel liegt rund 10,27% über dem aktuellen Kurs.

Positive Kursentwicklung von Workday

Am 12.01.2024 verzeichnete Workday einen Anstieg von 1,53% an der Börse, was zu einer Gesamtsteigerung von 3,77% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese positive Kursentwicklung hat das Interesse vieler Anleger geweckt und den Markt relativ optimistisch gestimmt.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel von Workday liegt bei 232,00 EUR, wobei die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten darauf hindeutet, dass die Aktie ein mittelfristiges Potenzial von rund -10,27% bietet. Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

Konkret haben 16 Analysten die Aktie als starken Kauf eingestuft, während 11 weitere Analysten sie als Kauf betrachten, jedoch nicht euphorisch. Darüber hinaus haben sich 11 Experten neutral positioniert und die Bewertung “halten” vergeben, während mindestens 1 Experte der Meinung ist, dass Workday verkauft werden sollte. Insgesamt sind also 69,23% der Analysten immer noch optimistisch gegenüber der Aktie.

Guru-Rating als zusätzlicher Indikator

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hervorgehoben, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag und weiterhin Beständigkeit zeigt.

Insgesamt deuten die Meinungen der Analysten und der positive Trend von Workday darauf hin, dass die Aktie derzeit eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen könnte, jedoch sollten Anleger die verschiedenen Meinungen sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

