Workday-Aktie: Wahres Kursziel bei 194,42 EUR

Die Experten sind sich einig: die Aktie von Workday ist derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +17,41% über dem aktuellen Kurs.

• Am 12.05.2023 legte die Workday-Aktie um +1,38% zu

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 194,42 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,03

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Workday eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von +1,38%. Über fünf Handelstage hinweg ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +0,66%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Doch welche Erwartungen haben Bankanalysten für den weiteren Verlauf? Der Durchschnitt aller Analystenmeinungen sieht das mittelfristige Kurspotenzial bei einer Höhe von 194,42 EUR. Dies würde Investoren eine Steigerungsmöglichkeit um +17,41% eröffnen und bestätigt damit die Unterbewertung...