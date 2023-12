Workday Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Workday-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 66, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 25,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Workday-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Workday-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Workday-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was 51,1 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 3,99 Prozent, wobei Workday aktuell 51,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.