Workday Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Aktie von Workday zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 232,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 291,73 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +25,51 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer Bewertung von +6,05 Prozent im Vergleich zum GD50 über die letzten 50 Tage. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei sieben Tage von negativer Kommunikation geprägt waren und nur vier Tage von positiven Themen. Auch die Diskussionen über das Unternehmen Workday waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Workday liegt bei 51,3 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 39,2 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie hat die Aktie von Workday im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was jedoch 525,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit Software-Aktien liegt Workday aktuell 57,12 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.