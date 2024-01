Workday Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) für die Workday-Aktie liegt bei 18,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was als neutral eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat die Workday-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +48,15 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit einer Überperformance von 46,52 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Branchenvergleich und in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Workday-Aktie eine geringere Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer schlechten Einschätzung führt und somit zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass die Workday-Aktie überwiegend positive Bewertungen erhalten hat, sowohl im letzten Jahr als auch im zurückliegenden Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 225,95 USD, was einen Rückgang um -22,72 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Empfehlung aus Analystensicht.