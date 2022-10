Workday Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Per 14.10.2022, 14:36 Uhr wird für die Aktie Workday am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 143.93 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".

Wie Workday derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Workday mit einer Rendite von -44,52 Prozent mehr als 102 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 84,72 Prozent. Auch hier liegt Workday mit 129,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Workday aktuell mit dem Wert 72,16 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,76. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Workday erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 28 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 23 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (244,19 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 69,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 143,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Workday erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

