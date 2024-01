Workday Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, was die Anleger betrifft. Es gab jedoch auch Tage, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Insgesamt wurde das Anleger-Sentiment jedoch als "Neutral" bewertet, da die negative Kommunikation an 11 von 14 Tagen dominierte.

Die Dividendenrendite von Workday liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Workday in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Workday sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit um +13,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +24,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.