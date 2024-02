Workday Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten zwölf Monaten haben 21 Analysten ihre Bewertungen für die Workday-Aktie abgegeben. Von diesen waren 17 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Workday-Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 225,95 USD. Dies deutet auf ein Abwärtspotential von -23,34 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 294,74 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Workday-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Workday mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,17 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Workday erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") um 526,9 Prozent unter dem Durchschnitt (582,53 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -0,98 Prozent, wobei Workday aktuell um 56,61 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Workday-Aktie mit 294,74 USD um +27,08 Prozent vom GD200 (231,94 USD) entfernt ist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 273,99 USD, was einen Kursabstand von +7,57 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Workday-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.