Workday Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Workday-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 224,53 USD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 276,81 USD, was einem Abstand von +23,28 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 252,81 USD, was einer Differenz von +9,49 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Workday überwiegend positiv waren in den letzten Wochen, jedoch in den letzten Tagen negative Themen aufkamen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende weist Workday eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingeschätzt.

Fundamental betrachtet gilt die Workday-Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 537,03 insgesamt 810 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 59,02 im Segment "Software". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einschätzung "Schlecht".