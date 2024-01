Workday Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von Workday hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was 47,43 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der "Software"-Branche von 9,65 Prozent, liegt Workday mit einer aktuellen Rendite von 45,99 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität der Workday-Aktie war in den vergangenen Monaten relativ gering, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Workday in diesem Bereich ein "Schlecht"-Wert.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Workday als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 537,03 liegt die Aktie insgesamt 810 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" (KGV von 59,02). Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Workday mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent für die "Software"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -2,23 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.