Workday-Aktie: Rückkehr des Anleger-Lieblings?

Die Workday-Aktie erfreute sich gestern großer Beliebtheit. Mit einem Anstieg von nahezu zehn Prozent gehörte sie zu den Top-Performern am Markt und setzte ihren aktuellen Aufwärtstrend fort. In den vergangenen zwei Handelswochen stieg die Aktie des cloudbasierten Softwareanbieters für Buchhaltung, Personalmanagement und Unternehmensplanung um beinahe 25 Prozent. Was macht die Workday-Aktie plötzlich so attraktiv für Anleger?

Erstaunlich positive Zahlen

Es sind die beeindruckenden Kennzahlen, die Workday gestern bei einer Finanzkonferenz vorstellte. Im letzten Geschäftsquartal, das am 30.04.2023 endete, erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 1,68 Mrd. US-Dollar. Analysten hatten mit leicht niedrigeren Einnahmen gerechnet.

Der Gewinn von Workday entwickelte sich sogar noch besser als der...