Workday Aktie: Quo vadis?

Die Workday-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite schlecht bewertet. Mit 0 Prozent liegt die Dividendenrendite 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Workday-Aktie liegt bei 12,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer guten Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine gute Einstufung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat in den letzten Monaten abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Workday-Aktie inzwischen 11,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer guten kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls gut, da die Distanz zum GD200 sich auf +27,7 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als gut eingestuft.