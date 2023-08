Workday Aktie: Potenzial von +1,02% zum Kursziel bei 221,58 EUR

Die Workday-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung gezeigt und legte gestern um +5,38% zu. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 221,58 EUR, was einem Potenzial von +1,02% entspricht.

Aktuell halten 17 Analysten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 12 Experten empfehlen den Kauf. Weitgehend neutral positionieren sich elf Analysten mit dem Rating “halten” und nur ein Experte spricht sich für einen Verkauf aus. Insgesamt sind somit rund 70% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,07.