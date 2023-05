Workday Aktie: Kursziel bei 196,18 EUR - Analysten sind zuversichtlich

Die Kursentwicklung der Workday Aktie am gestrigen Tag betrug -0,02%, was sich auf eine positive Entwicklung von +5,53% in den letzten fünf Handelstagen summiert. Trotzdem sind Bankanalysten weiterhin optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +8,32%. Das aktuelle Kursziel beträgt 196,18 EUR.

16 Analysten raten dazu die Aktie zu kaufen und weitere acht Experten bewerten sie als “Kauf”. Lediglich ein Experte ist anderer Meinung und empfiehlt den sofortigen Verkauf. Insgesamt gibt es somit eine Mehrheit an Optimisten mit einem Anteil von +61,54%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97.