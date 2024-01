Workday Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Workday hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 44,62 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 9,92 Prozent, wobei Workday aktuell um 45,71 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index. Der aktuelle Wert von 13,02 zeigt, dass die Workday-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die RSI-Einschätzung daher ein "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Workday insgesamt 21 Analystenbewertungen, wovon 17 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Analystenbewertung ist demnach "Gut". Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Trotzdem ergibt sich aus der Durchschnittskursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -20,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Workday eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Kommunikation über Workday in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.