Workday Aktie: Jubelschreie!

Während der letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Workday in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In Bezug auf Workday wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Workday ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Workday-Aktie beträgt 13,47, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert von 41,99 führt hingegen zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Verlauf der letzten zwölf Monate erhielt Workday insgesamt 21 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 17 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. In den letzten Monatserhebungen ergab sich das Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose von 225,95 USD ergibt ein Abwärtspotential von -20,91 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 285,68 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung für Workday, basierend auf den Analystenmeinungen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Aktie von Workday im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent, was 45,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt durchschnittlich 8,85 Prozent, wobei Workday aktuell 46,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".