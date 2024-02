Workday Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von Workday bietet derzeit keine Dividende, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was einen Ertrag von 2,21 Prozentpunkten unter dem Durchschnitt der Branche bedeutet. Dies ergibt eine eher negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Aus fundamentaler Sicht weist Workday ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 579,8 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 58,28 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Workday-Aktie von 302,67 USD eine positive Entwicklung, da er um +27,45 Prozent über dem GD200 von 237,48 USD liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 283,18 USD eine positive Entwicklung von +6,88 Prozent auf. Somit erhält der Aktienkurs insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Workday ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.