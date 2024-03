Workday Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In Bezug auf die Aktie von Workday spielen neben harten Faktoren wie Finanzkennzahlen auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt haben Analysten der Workday-Aktie in den letzten zwölf Monaten 4 "Gut"-, 0 Neutral- und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 288,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,1 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite der Workday-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Workday eine eher kritische Einschätzung aufgrund der schwachen Diskussionsintensität und der negativen Stimmungsänderung, obwohl Analysten eine positive Kursentwicklung prognostizieren.