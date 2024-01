Workday Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Workday in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienwert eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Workday wurde in den sozialen Medien kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erhielt Workday insgesamt 21 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 17 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat ergab sich das Bild: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Somit führen die neuesten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose von 225,95 USD für das Wertpapier bedeutet ein Abwärtspotential von -20,91 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 285,68 USD. Daher wird dies als "Schlecht"-Empfehlung angesehen, während der Gesamtwert eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Workday-Aktie für die letzten 200 Handelstage 226,67 USD beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 285,68 USD somit um +26,03 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 259,78 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+9,97 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) erscheint Workday aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 537,03, was einem Abstand von 892 Prozent zum Branchen-KGV von 54,12 entspricht. Daher resultiert daraus eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.