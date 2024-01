Workday Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktienanalyse von Workday wird von Analysten auf langfristiger Basis positiv bewertet. Von insgesamt 18 Analysten waren 17 Bewertungen "Gut", 4 waren "Neutral" und keine war "Schlecht". Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten erwartet wird, liegt bei 225,95 USD, was einer Erwartung von -22,08 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite der Workday-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Bewegung der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen analysiert. Der RSI der Workday liegt bei 12,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und erhält deshalb eine Bewertung als "Gut". Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 39, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse ist die Workday-Aktie derzeit +11,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie +27,7 Prozent über dem GD200, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.