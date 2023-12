Workday Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Analystenbewertung für Workday sieht in den letzten 12 Monaten wie folgt aus: Es gibt insgesamt 19 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Workday liegt bei 221,32 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 19,22 Prozent fallen wird, da er zuletzt bei 273,98 USD lag. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Workday beträgt aktuell 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält Workday eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Workday liegt bei 537, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 60,97 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält Workday auf dieser Grundlage eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein negatives Bild. Die Diskussionsaktivität und die Veränderung der Stimmung sind unterdurchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt wird Workday aufgrund der Analystenbewertung, der Dividendenpolitik, des KGV und des Stimmungsbildes mit "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.