Workday Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst harte Faktoren wie Bilanzdaten sowie weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. In Bezug auf Workday haben unsere Analysten die Kommentare und Befunde in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Workday in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung, basierend auf zwei konkret berechneten Signalen (2 "Schlecht", 0 "Gut). Daher wird Workday hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Workday weist mit einem Wert von 537,03 ein deutlich höheres KGV als das Branchenmittel in der Kategorie "Software" auf und wird daher als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, liegt bei Workday bei einem Niveau von 32,82 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 38,37 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Workday im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,63 Prozent erzielt, was 48,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 4,69 Prozent, wobei Workday aktuell 50,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.