Workday Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Workday eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Workday daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Workday ein aktuelles KGV von 579,8 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet kennzeichnet. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass diese in den letzten 12 Monaten 17 Mal eine positive Bewertung, 4 Mal eine neutrale Bewertung und kein Mal eine negative Bewertung für Workday abgegeben haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Workday vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von -25,35 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 225,95 USD, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Anleger-Stimmung bei Workday in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingeschätzt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.