Workday Aktie: Augen auf!

Die Dividendenrendite von Workday beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den sozialen Medien wurde Workday in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht" Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Trotzdem wurden auch gut berechenbare Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Workday mit einer Rendite von 63,39 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 467 zeigt, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.