Workday Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Workday deutlich verschlechtert, wie aus der Analyse von Social-Media-Beiträgen hervorgeht. Dies führt zu einer Bewertung des Stimmungsbildes als "Schlecht". In Bezug auf die Anzahl der Diskussionen konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Workday daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt für die Workday-Aktie einen Wert von 39,21 für den RSI7 und 33,46 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien wurden Workday in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Workday im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,17 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.